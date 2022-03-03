Сибирские энергетики обсудили проблемы работы сетей от развития майнинга

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На Красноярском экономическом форуме энергетики рассказали о проблемах из-за развития майнинга и предлагаемых ими изменениях в законодательство. Сейчас специалистам приходится постоянно защищать сети от перепадов и скачков напряжения.

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов рассказал на Красноярском экономическом форуме о проблемах энергетиков, с которыми они столкнулись из-за развития майнинга в регионах.



Это непромышленная нагрузка очень сильно дестабилизирует электрические сети. И энергетики вынуждены принимать превентивные меры для защиты сетей от резких перепадов, «скачков» напряжения и выдерживания гостовских параметров, однако с каждым годом охранять сети становится все сложнее.

Поэтому Моченов обратил внимание на необходимость принятия законодательных мер на региональном и федеральном уровнях и введения ограничений на стихийное развитие майнинга, плавный перевод его в промышленное плановое русло. По его словам, если такой механизм будет разработан на государственном уровне, то энергетика будет только способствовать росту экономического развития Сибири.



Его идею поддержала министр экономики Красноярского края Анна Гарнец, которая рассказала о готовности лоббировать изменения в законодательство, что она стола «приоритетной в будущей новой экономике». Для этого необходима более плотная работа с энергетиками.

