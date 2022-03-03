Экс-глава «Винапа» получил условный срок за ложный донос

© ksonline.ru/Михаил Периков. Олег Яровой

Экс-глава новосибирского «Винапа» Олег Яровой признан виновным в ложном доносе с фабрикацией доказательств. Он организовал уголовное преследование бизнес-партнера, намереваясь получить с нее долг.

Яровой получил три года условно за ложный донос в отношении своего бизнес-партнера Наталья Васильевой. Так он планировал получить с нее крупный долг, пишет «Коммерсант-Сибирь».

Мужчина признал вину и пошел на сделку со следствием. В этом же процессе замешаны экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель управления облпрокуратуры Александра Аверина, которые, по мнению следствия, помогали бизнесмену. Их дела вынесены в отдельное производство.

В материала дела сказано, что в 2017 году Яровой обратился в суд для взыскания более 30 млн с Васильевой. На первом заседании ее адвокат просил передать дело в Москву, но суд отложил его рассмотрение. В итоге Яровой решил организовать ее уголовное преследование, чтобы не допустить переноса дела в другой регион.

«Подготовить заявление о преступлении ему, указывается в деле, помогла Александра Аверина, которую он посвятил в детали. 73-летнюю Александру Аверину бизнесмен, по его словам, знает больше 20 лет, в 2012 году после ее ухода на пенсию предложил открыть юридическую фирму „Канон“, — пишет издание. — Как говорится в документах следствия, с просьбой направить заявление в УМВД России по Новосибирску Александра Аверина обратилась к прокурору города Денису Ференцу, работавшему когда-то под ее началом. Городской прокурор якобы должен был обес­печить в короткие сроки возбуждение уголовного дела в отношении Натальи Васильевой».



В итоге в отношении Васильевой было возбуждено дело по ч.4 ст. 159 (мошенничество), ей запретили покидать пределы региона. Дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».

Яровой был задержан в 2020 году вместе с Ференцом и Авериной. Он согласился сотрудничать и помогал в расследовании. Суд также принял во внимание его раскаяние и состояние здоровья, присудив ему три года условно.

Ранее Тайга.инфо писала, что бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, его коллега из областной прокуратуры Александра Аверина, а также еще три человека пойдут под суд. СК завершил расследование дела о коррупции прокурорских работников региона. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.

