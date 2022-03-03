Компания H&M закрыла магазины в городах Сибири
© Тайга.инфо
Шведская сеть магазинов одежды и обуви H&M приостановила продажи в России из-за событий в Украине. Закрытые торговые точки покупатели увидели в Новосибирске, Красноярске, Иркутске.
«Группа глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей», — говорится в заявлении на сайте.
Так, по наблюдениям Тайги.инфо, закрыт магазин сети в крупном новосибирском ТРЦ «Аура».
По сообщению «Ирсити», не работает H&M в иркутском ТРЦ «Модный квартал» .
В красноярском ТРЦ «Планета» магазин сети также закрыт, сообщил 3 марта тг-канал «Борус».
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