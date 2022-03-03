Новосибирский волейбольный центр «Локомотив-Арена» получил скоростной LTE-интернет

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Новосибирский волейбольный центр «Локомотив-Арена» получил скоростной LTE-интернет
03 Мар 2022, 14:56

Компания МТС обеспечила надежным интернетом на скорости до 150 Мб/с крупнейший за Уралом спортивный центр — «Локомотив — Арена» в Новосибирске.

«Мы здесь установили in-door систему, и теперь устойчивое покрытие на всех 25 тысячах квадратных метров. И (важно!) подтрибунные помещения тоже покрыты: а ведь там расположены два тренажёрных зала доя спортсменов, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, медико-восстановительный центр, офисы, пресс-центр и кафе. И на парковке связь тоже есть!» — написал в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирске Александр Соловенчук.

Комплекс оснащен новейшим оборудованием стандарта LTE, в том числе LTE-2600 TDD — с повышенной емкостью, чтобы в любой точке «Локомотив-Арены», а также на 700- местной автомобильной парковке абоненты МТС могли беспрепятственно пользоваться услугами связи, включая такие «тяжеловесные» опции, как онлайн-звонки со смартфона, прямые репортажи в Instagram, обмен и просмотр видео.

Новосибирский региональный волейбольный центр «Локомотив — Арена» — крупнейший за Уралом волейбольный центр, занимает участок площадью почти 4,5 га в Центральном районе Новосибирска. Центр отвечает всем стандартам для проведения крупнейших российских, европейских и международных соревнований. Комплекс — тренировочная площадка для подготовки сборной России по волейболу и новосибирского волейбольного клуба «Локомотив».


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