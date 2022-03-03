СГК запускает десятилетнюю инвестпрограмму в Новосибирске за 20,5 млрд

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СГК начинает выполнение долгосрочной программы модернизации новосибирских теплосетей. В плане на 2022 год — трубопроводы возрастом от 45 лет на 20 участках. Их заменят в шесть раз больше, чем годом ранее.

10-летняя программа с объемом инвестиций в теплосети Новосибирска 20,5 млрд рублей состоит из двух частей, сообщили в пресс-службе компании. Во-первых, это техперевооружение — то есть замена труб с улучшением их характеристик или пропускной способности; во-вторых, капитальный ремонт. Суммарно вложения составят около 1 млрд 724 млн рублей. Основная часть этих средств — 1 млрд 260 млн рублей будет направлена на техперевооружение коммуникаций.



До конца 2022 года СГК заменит 12 километров трубопроводов большого диаметра — в 6 раз больше, чем в прошлом году. Подготовку к этой работе компания начала с декабря 2021 года.

«Нас ждет прорабское лето: работ будет много. В рамках долгосрочной инвестиционной программы планируем на 2022 год техперевооружение 8,8 километра трубопроводов в однотрубном исчислении. А капитальный ремонт затронет 3,3 километра тепломагистралей. На значительную часть материалов мы уже заключили договоры на 3 года вперед — это даст не только гарантию поставок, но и возможность частично нивелировать рост цен на продукцию. Что касается подрядчиков, они уже выбраны», — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков директор филиала.

В плане техперевооружения — трубопроводы на десяти участках: на улицах Богаткова, Автогенная, Писарева, Троллейная, Ватутина, Котовского, Тульская, Семьи Шамшиных, Серебренниковская, а также под Коммунальным мостом.

В марте подрядчик СГК начинает работы по реконструкции тепломагистрали от ТЭЦ-2 в теле Октябрьского моста. Там готовятся проложить новую трубу протяженностью 934 метра, диаметром 700 мм.

«Еще в феврале начали готовить капитальный ремонт теплосети на Серебренниковской. Сейчас строим новую неподвижную опору вместо старой — используем ее сначала для временной схемы подключения горожан, а затем для нового трубопровода. В апреле, не дожидаясь окончания отопительного сезона, начнем работы еще на ряде объектов — по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Котовского, Островского, Д. Донского, на площади Лыщинского, — добавил Колмаков.