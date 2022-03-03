Последний день IKEA в Новосибирске. Видео
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IKEA приостанавливает все продажи в России с 4 марта. В Новосибирске работает самый восточный гипермаркет шведской компании.
«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте IKEA.ru в ближайшее время», — говорится в заявлении компании.
Читатель прислал Тайге.инфо видео из новосибирской IKEA. Очередь на кассах, по его словам, достигла 200 метров.
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Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
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