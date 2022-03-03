Последний день IKEA в Новосибирске. Видео

Три дня, которые изменили мир Алексей Мазур

Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.