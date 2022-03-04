Томский сайт «ТВ2» стал недоступен

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Томский сайт «ТВ2» стал недоступен
04 Мар 2022, 06:03

Независимое томское издание «ТВ2» заблокировано. Причина редакции неизвестна.

О блокировке «ТВ2» сообщило в своем тг-канале. Там уточнили, что не не знают о причинах блокировки, а сайт все же открывается на некоторых устройствах.

«Мы пытались рассказывать обо всем происходящем честно, в соответствии с нашими профессиональными правилами. Пока ТВ2 можно читать в соцсетях и через VPN. В настоящий момент принимаем решения о дальнейшем. Всем удачи», — сообщила редакция.

«Ну что ж. ТВ2 тоже заблокировали. Вечером пришло второе предупреждение, ночью рубанули, — написал главред Виктор Мучник в фейсбуке. — Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство Р Ф облегчило выбор».

Кроме того, в России заблокирована «Медуза» (власти РФ считают СМИ-иноагентом). Также сообщается о частичных блокировках BBC, фейсбука, перестали открываться сайты «Радио Свобода» (власти РФ считают СМИ-иноагентом) и DW.


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Томский сайт «ТВ2» стал недоступен
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