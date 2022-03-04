Спрос на психологов вырос более чем в два раза

© pixabay.com
Спрос на психологов вырос более чем в два раза
04 Мар 2022, 06:59

Спрос на психологов в России вырос за год более чем в два раза. В Новосибирской области за февраль размещено 32 вакансии.

«С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии, — выяснили эксперты hh.ru. — По сравнению с началом 2021 года спрос на психологов в целом по России вырос на 111%, при этом лидерами по спросу на данных специалистов на данный момент является Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Краснодарский край (5%) и Красноярский край (4%)».

В Новосибирской области за февраль было размещено 32 вакансии для психологов.

Чаще всего за последний месяц психологов искали образовательные учреждения, компании из области медицины, фармацевтики, энергетики и маркетинга, финансовый сектор, госорганы и общественные организации.

Работодатели становятся все более лояльны к кандидатам без опыта или с малым опытом работы. Доля вакансий в сфере психологии для кандидатов без опыта достигла 30%.

Средняя предлагаемая зарплата в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 тыс. рублей. В Новосибирской области психологам готовы платить 40,8 тыс. рублей в месяц.


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