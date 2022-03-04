Лидер Rammstein отменил концерты в Новосибирске и Москве

© vk.com/lindemannband
Лидер Rammstein отменил концерты в Новосибирске и Москве
04 Мар 2022, 07:42

Международный тур солиста немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна под названием Ich Hasse Kinder, который был отложен из-за распространения коронавируса, не состоится на территории России. Он должен был выступить и в Новосибирске.

Линдеманн разместил в инстаграме афишу, где объявил об отмене выступлений в Москве и Новосибирске. После афиши в сторис опубликовано фото музыканта на фоне стелы Киева.

Ранее тур «Киев-Братислава-Прага-Рига-Москва-Новосибирск» был перенесен из-за ковида на декабрь 2022 года.


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