Новосибирская S7 отменила рейсы в Египет, Таиланд и Корею

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Новосибирская S7 отменила рейсы в Египет, Таиланд и Корею
04 Мар 2022, 09:49

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines частично сократила полетную программу. Отменены рейсы даже в те страны, которые не закрывали небо для российских перевозчиков из-за ситуации в Украине.

«S7 Airlines была вынуждена частично сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, — говорится в заявлении компании. — Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты».

Отменены рейсы не только в Европу, которая закрыла воздушное пространство для российских самолетов в рамках санкций из-за «военной спецоперации» России в Украине. Также отменены полеты в Египет из Москвы, Уфы, Самары, Казани и Екатеринбурга, в Таиланд — из Новосибирска, Иркутска, Владивостока и Улан-Удэ, в Сеул — из Новосибирска и Владивостока.

Пока рейсы прекращены до 30 апреля, уточнили в компании.

Рейсами S7 в Египет летали клиенты многих туроператоров, в том числе «Интурист», TUI, Space Travel, TEZ Tour, «Библио Глобус» и других, сообщила Ассоциация туроператоров.


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