Сибирячка зарезала сожителя из-за сомнений в отцовстве дочери

© pixabay.com
Сибирячка зарезала сожителя из-за сомнений в отцовстве дочери
04 Мар 2022, 10:08

Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве сожителя. Женщина напала на него из-за сомнений мужчины в отцовстве.

Новосибирский суд приговорил жительницу Куйбышева к 10,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2021 года она убила сожителя.

По данным следствия, 5 марта семейная пара распивала алкоголь, однако потом поссорилась. Мужчина высказывал сомнения в отцовстве своей 11-месячной дочери.

В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла сожителю удары в грудь, а также в левое плечо, от которых потерпевший скончался на месте.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
04 Мар, 13:18
Школы Красноярска вновь эвакуируют из-за «минирования»
04 Мар, 12:45
Сибирякам предлагают бесплатно оформить карту «Мир»
04 Мар, 12:34
39-летний новосибирец скончался от коронавируса
04 Мар, 11:42
Znak.com заявил о приостановке работы
04 Мар, 10:10
Власти Норильска приостанавливают выдачу квартир по коммерческому найму
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика