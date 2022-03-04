Сибирячка зарезала сожителя из-за сомнений в отцовстве дочери
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Жительница Новосибирской области признана виновной в убийстве сожителя. Женщина напала на него из-за сомнений мужчины в отцовстве.
Новосибирский суд приговорил жительницу Куйбышева к 10,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2021 года она убила сожителя.
По данным следствия, 5 марта семейная пара распивала алкоголь, однако потом поссорилась. Мужчина высказывал сомнения в отцовстве своей 11-месячной дочери.
В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла сожителю удары в грудь, а также в левое плечо, от которых потерпевший скончался на месте.
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