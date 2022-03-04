Власти Норильска приостанавливают выдачу квартир по коммерческому найму

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Власти Норильска решили скорректировать положение о коммерческой найме квартир. Они останавливают выдачу жилплощади по договору коммерческого найма, ссылаясь на недостаток объектов.

Начальник муниципального управления жилищного фонда Норильска Кирилл Демидов рассказал местным депутатам выдача квартир по договорам коммерческого найма приостановлена из-за «острого дефицита жилых помещений», передает «Северный город».

Теперь на них могут претендовать лишь те норильчане, которые снимают квартиры в тех домах, которые признаны аварийными и подлежат сносу. Также коммерческий наем сохраняется за собственниками жилых помещений в аварийных или подлежащих реконструкции зданиях, получившими материальное возмещение за жилое помещение, но пока не решившими свой квартирный вопрос. А также за проживающими по краткосрочным договорам коммерческого найма в квартирах, предоставленных им в связи с наличием трудовых отношений, срок действия которых истек.

«Мы вынуждены принимать подобные непопулярные решения, поскольку свободных жилых помещений в Норильске практически не осталось. Поэтому в первую очередь мы должны обеспечить жильем тех, кто переселяется из аварийных домов, сокращать очередь на социальный наем. Пока не будут введены в эксплуатацию новые жилые дома, ситуация вряд ли изменится к лучшему», — говорит председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.



Депутаты первоначально одобрили эту инициативу, теперь вопрос рассмотрит сессия.

