Znak.com заявил о приостановке работы

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Независимый уральский сайт Znak.com объявил о приостановке работы. Редакция объяснила это ограничениями, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.

Независимый сайт Znak.com приостанавливает работу, сообщила редакция 4 марта.

«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии, — говорится в телеграм-канале издания. — Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России».

Ранее стало известно, что РКН начал блокировать сайты «Радио Свобода»*, «Медузы»*, «Дождя»*, Deutche Welle и других медиа. Блокировкам подвергаются также соцсети и магазины приложений для Apple и Android.

(По версии Минюста РФ, являются СМИ выполняющими функции иностранного агента. Мы обязаны указывать это по запретительным законам)