Школы Красноярска вновь эвакуируют из-за «минирования»

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Школы Красноярска вновь эвакуируют из-за «минирования»
04 Мар 2022, 13:18

Очередная волна эвакуации началась в учебных заведениях Красноярска. Сообщения о «минировании» получили все школы города.

Сообщения о «минировании» получили все школы Красноярска. Учебные заведения эвакуировали, сообщает ТВК со ссылкой на управление образования города.

По данным издания, сообщения о минировании по почте снова получили учебные заведения №106 «Универс», школа №149 на Взлетке, лицей №7 на Копылова, школа-интернат №1, лицей №8 и школа №72, №154, 110 и другие. Детей отправили домой.

Детские сады Октябрьского района получили распоряжение закрыть все двери в здание и оставить один главный вход, заявил источник NGS24.RU. 


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