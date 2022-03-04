39-летний новосибирец скончался от коронавируса

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Более 5 тыс. новосибирцев скончались от ковида. За сутки умерли 12 человек, в том числе 39-летний мужчина.

«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 39, 51 год и женщины в возрасте 58, 60, 66, 71, 72, 73, 82, 85, 89, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5046 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 4 марта.

Но эти данные, как писала Тайга. инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 299 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 48 пациентов.

Подтверждено 2416 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 230281, выписаны более 138,7 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3121 пациент, в том числе 91 ребенок.

