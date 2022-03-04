США вводят санкции против новосибирского и иркутского заводов
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Соединенные Штаты Америки вводят санкции против ряда российских предприятий, в том числе Иркутского авиационного завода и Новосибирского авиаремонтного завода.
Министерства финансов США ввело санкции в отношении ряда российских предприятий, пишет ТАСС.
Из сибирских предприятий в списке названы Новосибирский авиаремонтный завод и Иркутский авиационный завод.
Иркутский авиационный завод, как сообщается на сайте компании, занимается проектированием и производством авиационной техники различного назначения, в том числе новых российских лайнеров МС-21, а также компонентов для Airbus A320.
Новосибирский авиаремонтный завод занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием отечественных вертолетов, разработкой и производством средств наземного обслуживания, следует из данных на его сайте.
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