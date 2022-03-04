США вводят санкции против новосибирского и иркутского заводов

© uacrussia.ru

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против ряда российских предприятий, в том числе Иркутского авиационного завода и Новосибирского авиаремонтного завода.

Министерства финансов США ввело санкции в отношении ряда российских предприятий, пишет ТАСС.



Из сибирских предприятий в списке названы Новосибирский авиаремонтный завод и Иркутский авиационный завод.

Иркутский авиационный завод, как сообщается на сайте компании, занимается проектированием и производством авиационной техники различного назначения, в том числе новых российских лайнеров МС-21, а также компонентов для Airbus A320.

Новосибирский авиаремонтный завод занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием отечественных вертолетов, разработкой и производством средств наземного обслуживания, следует из данных на его сайте.