Новый жилой микрорайон построят в Иркутске

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Более 20 тыс. кв. метров жилья для переселения из аварийного фонда будет построено в Иркутске.

Строительство жилья и соцобъектов запланировано в Иркутске на улице Ярославского, сообщает мэрия города. Объявлен конкурс по выбору подрядной организации на проектирование школы на 1500 мест, которое должны выполнить до конца 2022 года.



«Сегодня ведется подготовительная работа по обоснованию инвестиций на строительство более 20 тысяч квадратных метров жилья для переселения граждан из ветхих и аварийных домов. Кроме этого, на земельных участках в районе Объездной дороги Ново-Ленино в градостроительной документации предусмотрели возведение детского сада, спортивных объектов, создание рекреационной зоны, — отметил мэра Иркутска Руслан Болотов. — При содействии регионального правительства рассчитываем получить дополнительное финансирование, чтобы до конца 2024 года справиться с обязательствами по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года. В перспективе для ликвидации аварийного жилого фонда планируем делать акцент именно на строительстве нового жилья».

При расселении граждан применяются механизмы выкупа аварийного жилья у собственников, приобретения квартир в новых домах и на вторичном рынке, напоминает пресс-служба мэрии.

В рамках адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 — 2025 годах» в 2021 году новоселье отметили 383 семьи. В 2022 году планируется расселить 277 семей из 10 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. Кроме этого, уже заключен муниципальный контракт для переселения 187 семей в 2023 году.