Потепление до +5 градусов пообещали новосибирцам
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В Новосибирской области ожидается потепление до +5 градусов 6 марта. Однако уже 8 марта похолодает до -15.
Днем 6 марта в Новосибирской области потеплеет до +5 градусов, но сохранится ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
7 марта похолодает до -1, местами до -10, а 8 марта ожидается -15 градусов.
«Местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица», — уточнили синоптики.
Ночью 8 марта столбик термометра опустится до -25 градусов.
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