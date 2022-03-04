Потепление до +5 градусов пообещали новосибирцам

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Потепление до +5 градусов пообещали новосибирцам
04 Мар 2022, 14:48

В Новосибирской области ожидается потепление до +5 градусов 6 марта. Однако уже 8 марта похолодает до -15.

Днем 6 марта в Новосибирской области потеплеет до +5 градусов, но сохранится ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

7 марта похолодает до -1, местами до -10, а 8 марта ожидается -15 градусов.

«Местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица», — уточнили синоптики.

Ночью 8 марта столбик термометра опустится до -25 градусов.


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