Заявление редакции Тайги.инфо

© Тайга.инфо
Заявление редакции Тайги.инфо
05 Мар 2022, 06:04

Редакция Тайги.инфо публикует заявление о редакционной политике в связи с происходящими в мире событиями.

Друзья, наши читатели и партнеры.

4 марта Госдума и Совет федерации приняли законы об уголовных наказаниях за «фейки» о российской армии и за ее дискредитацию. К «фейкам» может быть отнесена любая информация, расходящаяся с официальными данными. По сути, это ставит крест на журналисткой деятельности в этой сфере, поскольку перепечатка официальной информации не является журналистикой.

В связи с этим мы приняли решение прекратить освещение хода военной спецоперации. Мы продолжим писать о социальной, экономической и политической жизни в Сибири, в том числе и о том, как на ней отражаются украинские события.

Также мы удаляем ранее опубликованные материалы, дабы не подвергать риску журналистов.

Надеемся на ваше понимание и на то, что вы останетесь с нами в эти трудные времена.


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