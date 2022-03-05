Заявление редакции Тайги.инфо
Редакция Тайги.инфо публикует заявление о редакционной политике в связи с происходящими в мире событиями.
Друзья, наши читатели и партнеры.
4 марта Госдума и Совет федерации приняли законы об уголовных наказаниях за «фейки» о российской армии и за ее дискредитацию. К «фейкам» может быть отнесена любая информация, расходящаяся с официальными данными. По сути, это ставит крест на журналисткой деятельности в этой сфере, поскольку перепечатка официальной информации не является журналистикой.
В связи с этим мы приняли решение прекратить освещение хода военной спецоперации. Мы продолжим писать о социальной, экономической и политической жизни в Сибири, в том числе и о том, как на ней отражаются украинские события.
Также мы удаляем ранее опубликованные материалы, дабы не подвергать риску журналистов.
Надеемся на ваше понимание и на то, что вы останетесь с нами в эти трудные времена.