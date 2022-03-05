Иркутские полицейские задержаны за помощь в проезде большегрузов с незаконной древесиной

© МВД РФ
Иркутские полицейские задержаны за помощь в проезде большегрузов с незаконной древесиной
05 Мар 2022, 06:45

Иркутские силовики продолжают мероприятия по «декриминализации лесной отрасли». Задержаны полицейские, которые обеспечивали проезд большегрузов с незаконной древесиной по дорогам региона.

Силовики установили, что в Иркутской области несколько лет действует группировка, которая занимается незаконной заготовкой, переработкой и вывозом древесины за пределы региона. Подозреваемыми стали не только предприниматели, но и полицейские, которые за деньги обеспечивали беспрепятственный проезд большегрузов с незаконной древесиной через пост ДПС в Иркутске, сообщает «МВД-медиа».

Уголовные дела возбуждены по ст. 290 и 291 УК (получение взятки и дача взятки) в отношении предпринимателей и силовиков.

«Задержаны трое предпринимателей, а также командир батальона, командир взвода и трое инспекторов ДПС. В настоящее время шестеро подозреваемых заключены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия по декриминализации лесной отрасли продолжаются», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Теги



Новости из рубрики:



Последние материалы
05 Мар, 08:23
Восемь военнослужащих из Бурятии погибли в Украине
05 Мар, 07:35
Пару нашли мертвой в закрытой квартире в Новосибирске
05 Мар, 06:45
Иркутские полицейские задержаны за помощь в проезде большегрузов с незаконной древесиной
05 Мар, 06:10
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика
05 Мар, 06:04
Заявление редакции Тайги.инфо
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика