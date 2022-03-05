Иркутские полицейские задержаны за помощь в проезде большегрузов с незаконной древесиной

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Иркутские силовики продолжают мероприятия по «декриминализации лесной отрасли». Задержаны полицейские, которые обеспечивали проезд большегрузов с незаконной древесиной по дорогам региона.

Силовики установили, что в Иркутской области несколько лет действует группировка, которая занимается незаконной заготовкой, переработкой и вывозом древесины за пределы региона. Подозреваемыми стали не только предприниматели, но и полицейские, которые за деньги обеспечивали беспрепятственный проезд большегрузов с незаконной древесиной через пост ДПС в Иркутске, сообщает «МВД-медиа».

Уголовные дела возбуждены по ст. 290 и 291 УК (получение взятки и дача взятки) в отношении предпринимателей и силовиков.

«Задержаны трое предпринимателей, а также командир батальона, командир взвода и трое инспекторов ДПС. В настоящее время шестеро подозреваемых заключены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия по декриминализации лесной отрасли продолжаются», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

