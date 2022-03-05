Пару нашли мертвой в закрытой квартире в Новосибирске
05 Мар 2022, 07:35
СК начал проверку.
В одной из квартир Новосибирска нашли тела мужчины и женщины. Спасатели приехали на вызов о заблокированной двери. Следственный комитет начал проверку.
Женщину и мужчину нашли мертвыми в квартире на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 5 марта.
По данным следствия, на телах не было «видимых признаков насильственной смерти».
По информации НГС, спасатели МАСС приехали на вызов о заблокированной двери, но пожилая женщина не отзывалась. В итоге спасатели попали в квартиру, где и обнаружили мертвую пару.
СК начал проверку.
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