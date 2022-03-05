Новосибирский подросток погиб от отравления «неустановленным веществом»

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Новосибирский подросток погиб от отравления «неустановленным веществом»
05 Мар 2022, 08:47

Подростка нашли мертвым в собственной квартире в Новосибирске. Он скончался из-за отравления «неустановленным веществом». Следственный комитет начал проверку.

12-летний подросток в Советском районе скончался от отравления «неустановленным веществом», сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области 5 марта.

«Тело мальчика было обнаружено в собственной квартире. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъяты образцы вещества, назначена химическая экспертиза», — уточнили в ведомстве.

СК начал проверку.


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