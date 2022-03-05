Восемь военнослужащих из Бурятии погибли в Украине
05 Мар 2022, 08:23
«Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь», — заявил глава региона Алексей Цыденов.
В ходе «спецоперации» в Украине погибли восемь военнослужащих из Бурятии. Еще 40 получили ранения и лечатся в госпиталях, сообщило правительство республики.
«Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь», — заявил глава региона Алексей Цыденов.
5 марта, по данным тг-канала «Информ полиса», в Гусиноозерске проходят похороны одного из погибших.
2 марта Минобороны РФ сообщало о потерях в ходе «спецоперации»: 498 российских военнослужащих погибли. 1597 человек получили ранения.
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