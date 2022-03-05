Восемь военнослужащих из Бурятии погибли в Украине

В ходе «спецоперации» в Украине погибли восемь военнослужащих из Бурятии. Еще 40 получили ранения и лечатся в госпиталях, сообщило правительство республики.

«Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь», — заявил глава региона Алексей Цыденов.



5 марта, по данным тг-канала «Информ полиса», в Гусиноозерске проходят похороны одного из погибших.

2 марта Минобороны РФ сообщало о потерях в ходе «спецоперации»: 498 российских военнослужащих погибли. 1597 человек получили ранения.