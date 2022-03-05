Врачу перинатального центра Братска вынесли приговор за гибель новорожденной

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В Братске акушера-гинеколога перинатального центра приговорили к трем годам ограничения свободы за гибель ребенка. Родители младенца считают, что причиной трагедии стали применение медиками запрещенного в России метода выдавливания ребенка из утробы матери и необоснованное применение эпидуральной анестезии.

Братский городской суд вынес приговор акушеру-гинекологу Перинатального центра Татьяне Кузьменко за гибель новорожденной, сообщил «ТК Город» со ссылкой на отца умершего ребенка Павла Богданова.

По словам Богданова, Кузьменко получила 3 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года.

Врача обвинили по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Приговор суда пока не вступил в законную силу.

«Конечно, нам бы хотелось более жесткого наказания, но мы понимаем, что, исходя из законов Российской Федерации, это невозможно. Претензий к работе следователя и суду у нас нет. Мы понимаем, что Кузьменко и ее адвокат недовольны решением суда, и они обязательно подадут апелляцию, — рассказала мать погибшей девочки Юлия Богданова. — Судебный процесс был очень сложным для нас морально, очень тяжело было слушать, как свидетели защиты откровенно врут, выгораживая Кузьменко, некоторые даже путались в показаниях, забыв, что говорили следователю. Извинения нам так никто и не принес: Кузьменко сказала, что „ей очень жаль, что с нашей семьей произошла такая ситуация“, но я не заметила признаков раскаяния ни с ее стороны, ни со стороны других работников роддома».

Богданова также заявила о намерении подать гражданский иск о возмещении морального и физического вреда против Татьяны Кузьменко, поскольку из-за полученных при родах травм она вынуждена была перенести две серьезные операции в Новосибирске и Москве, одна из которых была весьма дорогостоящей. Затраты на лекарства и услуги психолога, транспортные расходы тоже составили крупную сумму.

Во время родов у Юлии произошел разрыв матки, который заметили с большим опозданием. Медики экстренно удалили женщине матку. Во время операции она перенесла клиническую смерть.



Богдановы считают, что их ребенок умер из-за применение медиками запрещенного в России метода выдавливания младенца из утробы матери, необоснованного применения эпидуральной анестезии, а также других ошибок. Они обращались с заявлением в Следственный комитет.



Согласно проверкам Росздравнадзора и минздрава Иркутской области, акушер-гинеколог Татьяна Кузьменко, которая руководила бригадой, принимавшей роды, допустила множество нарушений в оказании помощи.