Собака напала на двух девочек в Бурятии

© kp.ru
Собака напала на двух девочек в Бурятии
05 Мар 2022, 09:35

Домашний пес сорвался с цепи и напал на двух детей в Заиграевском районе Бурятии. Одной из пострадавших пришлось обратиться в больницу.

Домашняя собака сорвалась с цепи в селе Нижние Тальцы и напала на двух девочек. Одной она прокусила штаны, второй порвала брюки, сообщает сообщество «Заиграево-инфо.24/7». С одним из детей родители обратились в больницу, где была обработана рана.

Хозяин собаки известен, он принес извинения и будет привлечен к ответственности, отметили местные чиновники.


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