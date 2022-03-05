Еще четырнадцать новосибирцев скончались от COVID-19

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Еще четырнадцать новосибирцев скончались от COVID-19
05 Мар 2022, 11:48

Более 2,1 тыс. новосибирцев заразились коронавирусом за сутки. Скончались еще 14 человек.

«Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте: 61, 66, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 87 лет и женщины в возрасте 70, 80, 80, 90, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 5060 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 5 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 296 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 54 пациента.

Подтвержден 2131 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 232412, выписаны более 149,3 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находится 2961 пациент, в том числе 83 ребенка.


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