Арестованный в Москве красноярский активист вышел на свободу

© vk.com/glebmaryasow
Арестованный в Москве красноярский активист вышел на свободу
05 Мар 2022, 12:44

Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов освободился колонии. Его преследовали за перекрытие дорог во время акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве.

Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов вышел на свободу, сообщает Avtozak LIVE.

Марьясова обвиняли по по ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций либо воспрепятствование движению транспортных средств). Ему назначали 10 месяцев колонии. Там он провел полгода — суд решил зачесть в срок заключения то время, которое он провел под запретом определенных действий.

Суд также удовлетворял иски на общую сумму порядка 2,7 млн рублей к Марьясову по «дорожному делу».

«Дорожное дело» — это уголовное дело, возбужденное в Москве по ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) после мирной акции протеста 23 января в поддержку политика Алексея Навального и с требованием отставки президента РФ Владимира Путина. Первым подозреваемым по этому делу Глеб Марьясов, задержанный на акции в Москве.

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