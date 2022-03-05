Арестованный в Москве красноярский активист вышел на свободу
© vk.com/glebmaryasow
Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов освободился колонии. Его преследовали за перекрытие дорог во время акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве.
Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов вышел на свободу, сообщает Avtozak LIVE.
Марьясова обвиняли по по ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций либо воспрепятствование движению транспортных средств). Ему назначали 10 месяцев колонии. Там он провел полгода — суд решил зачесть в срок заключения то время, которое он провел под запретом определенных действий.
Суд также удовлетворял иски на общую сумму порядка 2,7 млн рублей к Марьясову по «дорожному делу».
«Дорожное дело» — это уголовное дело, возбужденное в Москве по ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) после мирной акции протеста 23 января в поддержку политика Алексея Навального и с требованием отставки
президента РФ ВладимираПутина. Первым подозреваемым по этому делу Глеб Марьясов, задержанный на акции в Москве.
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