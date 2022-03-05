Режим ограничения полетов на юг России продлен

© Наталья Гредина
Режим ограничения полетов на юг России продлен
05 Мар 2022, 12:21

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 14 марта, сообщает Росавиация.

Самолеты не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются, для них используют воздушные трассы над нейтральными водами Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.


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