Красноярский майор погиб в Украине
05 Мар 2022, 15:50
2 марта
Минобороны РФ сообщало о потерях в ходе «спецоперации»: 498 российских военнослужащих погибли. 1597 человек получили ранения.
При «спецоперации» в Украине погиб майор из Красноярского края. Его смерть подтвердил губернатор региона.
Майор Сергей Кашанский из Красноярского края погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в инстаграме.
«Ему было 32 года, он родился в Шарыповском районе, проходил службу по контракту в Новосибирске. Глубоко соболезную родным. Вечная ему память!» — сказал Усс.
2 марта
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