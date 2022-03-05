Красноярский майор погиб в Украине

При «спецоперации» в Украине погиб майор из Красноярского края. Его смерть подтвердил губернатор региона.

Майор Сергей Кашанский из Красноярского края погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в инстаграме.

«Ему было 32 года, он родился в Шарыповском районе, проходил службу по контракту в Новосибирске. Глубоко соболезную родным. Вечная ему память!» — сказал Усс.