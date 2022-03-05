Закон против «фейков» в России. Что означают новые нормы

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Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за распространение «фейков» о действиях ВС РФ и публичные призывы к введению санкций. Поправки уже вступили в силу и опубликованы на официальном портале правовой информации. Кроме того, подписаны и опубликованы изменения в КоАП РФ.

Эксперты компании «Юсконсалт» комментируют эти нормы.

Ст. 207.3 УК РФ: «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»

Содержание нормы:

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наказание: штраф от 700 тыс. руб. до 1,5 млн рублей, либо доход за период от одного года до 18 месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы или ограничение свободы до трех лет.

2. То же деяние, но с каким-то из квалифицирующих (отягчающих) признаков:

— совершенное с использование служебного положения,

— совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

— с искусственным созданием доказательств обвинения;

— совершенное из корыстных побуждений;

— совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Наказывается: штрафом от 3 до 5 млн руб. (или в размере заработной платы от трех до пяти лет), либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет).

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Вывод:

Теперь, если вы решите выразить свое мнение в публичном пространстве (социальных сетях, мессенджерах, открытых площадках) вам нужно ориентироваться на официальные источники и учитывать, что любая спорная информация может привести к реальному уголовному сроку. Даже из-за упоминания иного понятия происходящих событий.

Заведомо ложная информация — та, что изначально не соответствует действительности, о чем распространитель знал заранее и пытался скрыть от окружающих. К ней могут относиться не только собственноручно написанные публикации, но и репосты.

Публичное распространение — адресовано конкретной группе или неограниченному кругу лиц в любой доступной для них форме (от устного рассказа до публикации в соцсетях).

Ст. 280.3 УК РФ, ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»

Содержание нормы:

1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Наказание: штрафы для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

2. Те же действия, сопровождающиеся, например, призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий.

Наказание: штрафы граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Дополнительно в УК РФ вводится статья 280.3, она предусматривает ответственность за воспрепятствование использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности. Санкции по этому составу: штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., лишение свободы или принудительные работы до трех лет. Если призывы или дискредитация повлекли «тяжкие последствия», то заплатить придется до 1 млн руб. Альтернатива — лишение свободы до пяти лет.

Вывод:

Публичные действия — это действия, которые направлены на неопределенный круг лиц. Существует различная практика употребления этого понятия и пока сложно спрогнозировать как оно будет толковаться в конкретной ситуации.

Ст. 20.3.4 КоАП РФ «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц»

Содержание нормы:

Призывы к осуществлению иностранными государствами, объединениями, союзами и так далее ограничительных мер в отношении России, граждан РФ или российских юридических лиц будут наказываться штрафами:

— для граждан: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей,

— для должностных лиц: от 100 тыс. до 200 тыс. рублей,

— для юрлиц: от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения в течение года человеку будет грозить уже уголовная ответственность по статье 284.2 УК РФ. Она предусматривает наказание от максимального штрафа в 500 тыс. рублей до лишения на срок до трех лет.

Вывод:

Призывом считается активное воздействие с определенной целью (формы могут быть самыми разнообразными (устные, письменные, с помощью технических средств связи).

Сейчас сложно сформулировать, за что именно будут привлекать к ответственности. За конкретные призывы к введению санкций или за одобрение. Теперь необходимо максимально осторожно высказывать свою точку зрения.

Необходимо максимально осторожно относиться к любой информации, которую вы распространяете публично (будь то размещение информации собственного авторства или репост чужого мнения).

Мария Самородова, юрист компании «Юсконсалт»

Иван Волчок, младший юрист компании «Юсконсалт»