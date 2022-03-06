Барабинский депутат начал сбор помощи для братского народа

© Предоставлено Константином Терещенко

Депутат горсовета Барабинска объявил сбор гуманитарной помощи жителя территорий ЛНР и ДНР. Вещи и продукты передадут через «Российский красный крест».

«Призываю всех участвовать в сборе гуманитарной помощи братскому народу. Считаю, что мы с вами не имеем права оставаться в стороне от беды. Мы с единомышленниками организовали пункт сбора помощи пострадавшим гражданам братского народа, — написал в „Одноклассниках“ депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. — <…> Достигнуто соглашение с „Российским красным крестом“. Все собрание вещи и продукты питания в дальнейшем будут доставлены пострадавшим жителям братского народа. (ЛНР, ДНР)»



Терещенко предложил собрать крупы, макароны, консервы, печенье, сухое детское питание, подгузники, пеленки, пластиковую посуду, одежду, средства личной гигены.

Пункт сбора находится в Барабинске не улице Карла Маркса,73 в районном обществе охотников и рыболовов.