Новосибирцам предложили написать о повышении цен в ФАС

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ФАС запустила горячую линию для обращений о завышении цен на социально значимые продукты.

«Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат проводит сбор информации о росте цен на социально значимые продукты с целью мониторинга ценовой ситуации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Сообщать о завышении цен на продукты могут как граждане, так и предприятия. Информацию можно отправить через специальную форму на сайте ведомства, в которой указываются личные данные, адрес торговой точки, категория товара, цена до и после повышения стоимости. Также работает телефонная линия, номера указаны на сайте ФАС.