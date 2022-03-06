Новосибирцам предложили написать о повышении цен в ФАС
© Тайга.инфо
ФАС запустила горячую линию для обращений о завышении цен на социально значимые продукты.
«Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат проводит сбор информации о росте цен на социально значимые продукты с целью мониторинга ценовой ситуации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщать о завышении цен на продукты могут как граждане, так и предприятия. Информацию можно отправить через специальную форму на сайте ведомства, в которой указываются личные данные, адрес торговой точки, категория товара, цена до и после повышения стоимости. Также работает телефонная линия, номера указаны на сайте ФАС.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Новосибирцам предложили написать о повышении цен в ФАС Обыски начались у помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 2 Барабинский депутат начал сбор помощи для братского народа Закон против «фейков» в России. Что означают новые нормы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"
Мы в Facebook