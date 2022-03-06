Двое солдат из Иркутской области погибли в Украине

© pixabay.com
Двое солдат из Иркутской области погибли в Украине
06 Мар 2022, 09:08

Иркутский губернатор Игорь Кобзев рассказал о гибели двух жителей региона «во время спецоперации».

В Черемховском районе 6 марта прощаются с 25-летним солдатом, «погибшим во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса», сообщил Кобзев в своем официальном тг-канале.

Еще одному погибшему 29 лет, он из Нукутского района. Молодой человек после первого курса ушел в армию. С 2014 года служил по контракту, в том числе в Сирии.


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