Третьеклассницу с тяжелыми травмами нашли под окнами пятиэтажки в Бердске

В Бердске третьеклассницу с травмами нашли под окнами пятиэтажки. Правоохранительные органы начали проверку.

Девочку с тяжелыми травмами обнаружили под окнами пятиэтаажного жилого дома в Бердске, сообщила «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девочка была доставлена в больницу. У нее диагностировали закрытый перелом 6, 7, 8, 9, 10 позвонков грудного отдела позвоночника», — пишет издание.

Правоохранительные органы начали проверку. Известно, что девочка воспитывается в полной семье.