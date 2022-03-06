Третьеклассницу с тяжелыми травмами нашли под окнами пятиэтажки в Бердске
06 Мар 2022, 15:05
В Бердске третьеклассницу с травмами нашли под окнами пятиэтажки. Правоохранительные органы начали проверку.
Девочку с тяжелыми травмами обнаружили под окнами пятиэтаажного жилого дома в Бердске, сообщила «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Девочка была доставлена в больницу. У нее диагностировали закрытый перелом 6, 7, 8, 9, 10 позвонков грудного отдела позвоночника», — пишет издание.
Правоохранительные органы начали проверку. Известно, что девочка воспитывается в полной семье.
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