Могли прийти, но не пришли: мартовские фильмы, которые не увидит российский кинозал

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Последние пару дней Голливуд усердно отвечает на вопрос, будут ли санкции? Будут. Крупнейшие издатели решили не выпускать свои фильмы на время спецоперации в Украине. Уже высказались Disney, WarnerBros, Universal и Paramount. Тайга.инфо расскажет вам о главных премьерах, которые мы не сможем посмотреть в ближайший месяц.

Бэтмен (Мэтт Ривз)

Сага о темном рыцаре получила новое переосмысление от Мэтта Ривза. В главной роли представлен звездный Роберт Паттинсон, а помогать ему будут Зои Кравец (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин) и другие. Фильм должен был уже выйти, получил отличные отзывы в западной прессе, но за день до релиза WarnerBros отозвала премьеру. Посмотреть фильм возможно будет 19 апреля, когда картина выйдет на стриминге HBOMax.

Морбиус (Даниэль Эспиноса)

История доктора Майкла Морбиуса должна продолжить расширение вселенной Человека-паука. Герой картины, доктор, ставший в ходе экспериментов с летучими мышами вампиром. Фильм попадает в тренд по превращению привычных злодеев в неоднозначных героев. Картина уже несколько раз переносилась и должна была выйти 27 марта, но, похоже, отечественный зритель не застанет премьеру сингла о Майкле Морбиусе.

Белфаст (Кеннет Брана)

Очень трогательный и автобиографичный рассказ Кеннета Браны о своем детстве в Белфасте. В его детстве Северную Ирландию охватил пожар гражданской войны и этому периоду, где смешались любовь, смех и страх, посвящается картина режиссера. «Белфаст» претендует на «Оскар» в 7(!) номинациях, фильм стал одним из главных авторских произведений последнего года.

F@ck This Job (Вера Кричевская)

Документальная картина о буднях независимого телеканала «Дождь»* и его основателя Натальи Синдеевой тоже попала под рок запрета. Правда заблокировали показ этой картины уже российские издатели. «Ровно за 24 часа до премьеры мне позвонили представители «Каро.Арт» и сообщили, что отменяется все — и премьера, и прокат», — сказала режиссер. Сразу после закрытия канала фильм вышел в YouTube.

Я краснею (Доми Ши)

Пока Мэй Ли взрослеет, ей становится все труднее оставаться самой собой, подростковый возраст давит, и в один момент она превращается в огромную пушистую панду. Мультфильм Disney через трудности пубертата рассказывает о семье, дружбе и принятии себя. Работа Доми Ши в день релиза появится на стриминге Disney+.

Соник 2 в кино (Джефф Фаулер)

Приключения культового синего ежа получили продолжение после не самой удачной первой части. В сиквеле фанаты получат пришествие Наклза и Тейлза. Причем красный ежик на стороне Роботника (Джим Керри). Вряд ли стоит ждать чего-то выдающегося от Соника, но хорошее зрительское кино на раз из этого фильма уж точно получилось бы. Премьера должна была состояться 30 марта, но Sony точно не выпустит этот фильм в России.

Нуучча (Владимир Мункуев)

Очередной фильм якутской волны и лучшая режиссура «Кинотавра» тоже попала под волну отмен. Рассказ о нуучче, что в переводе означает — русский, попавшем в якутскую семью, еще до показа поднял волну возмущения в Якутии. Мункуева обвиняли в том, что он очерняет образ русского человека. Фильм пока не имеет даты показа, но, возможно, получит ее позже.

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