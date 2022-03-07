Два ребенка погибли при пожаре в Хакасии

© СК по Красноярскому краю и Хакасии
Два ребенка погибли при пожаре в Хакасии
07 Мар 2022, 05:38

Двое детей погибли при пожаре в хакасском Черногорске. Возгорание могло начаться из-за телефонного зарядного устройства.

Пожар в одном из частных домов Черногорска начался ночью 7 марта. По данным СК, там жила семья из семи человек. Возгорание началось, когда все в доме спали.

Отец успел вынести на улицу жену и всех детей. Медики забрали их больницу, но девятилетний мальчик и пятилетняя девочка скончались до приезда в госпиталь.

По предварительным данным СК, пожар мог начаться в комнате, где было включено зарядное устройство для телефона. Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).


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Два ребенка погибли при пожаре в Хакасии
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