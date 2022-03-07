Забайкальский депутат Госдумы: «Против спецоперации в Украине выступают утомленные Куршевелем»

© booking.com

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв заметил, что против санкций и спецоперации в Украине выступает не молодежь, а «утомленные Куршевелем» жители Арбата. По словам единоросса, эти протесты вызваны сломом привычного уровня их жизни.

Гурулёв заявил, что против введенных санкций и спецоперации в Украине выступает не молодежь, а жители района Арбата, которые «утомлены Куршевелем». Об этом политик заявил в интервью радио «Вести FM», на которое обратила внимание «Чита.ру».

«Кто выступил против спецоперации на Украине из-за введенных санкций? Не молодежь, а утомленные Лазурным берегом, Куршевелем, живущие в районе Арбата. У них ломается образ жизни, — заявил Гурулёв. — Ведь им теперь не получится съездить отдохнуть за границу, не получится иметь там домов. Запад в эпоху глобализма воспитывал размытое общество — все равны, границ нет, все государства одинаковы. Но оказалось, что для абсолютного большинства россиян важнее любить Родину, чем деньги. Нам эти навязываемые ценности чужды».

По мнению депутата, Россия не вписывается в привычные идеологические мировые схемы из-за силы духа.

