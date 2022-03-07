Солдат из Норильска погиб в Украине

© pixabay.com
Солдат из Норильска погиб в Украине
07 Мар 2022, 06:48

Глава Норильска Дмитрий Карасёв рассказал о гибели местного жителя в «спецоперации» в Украине.

Карасев написал в соцсетях о гибели солдата из Норильска во время «спецоперации по демилитаризации Украины». Он погиб 26 февраля в районе Херсона. Мужчина проходил службу в инженерной бригаде инженерно-саперного батальона воинской части в Ростовской области, а «в феврале по контракту принял участие в спецоперации нашей страны в Украине».

«Для Норильска это известие стало печальной страницей. Город потерял одного из своих сыновей, — написал Карасёв. — Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты».


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