Жительница Новосибирска родила в автобусе в центре города
07 Мар 2022, 07:10
Женщина родила ребенка в автобусе в центре Новосибирска. Роды принимали другие пассажиры и транспортные работники.
О том, что пассажирка новосибирского автобуса №28 родила ребенка прямо в салоне во время поездки в центре Новосибирска. Об этом написали в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн», на что обратил внимание НГС.
«Ребенок живой. Передали скорой. Водилу трясет до сих пор», — написала в в соцсетях кондуктор Алина Попова.
По информации издания, родилась девочка.
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