Жительница Новосибирска родила в автобусе в центре города

Женщина родила ребенка в автобусе в центре Новосибирска. Роды принимали другие пассажиры и транспортные работники.

О том, что пассажирка новосибирского автобуса №28 родила ребенка прямо в салоне во время поездки в центре Новосибирска. Об этом написали в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн», на что обратил внимание НГС.

«Ребенок живой. Передали скорой. Водилу трясет до сих пор», — написала в в соцсетях кондуктор Алина Попова.

По информации издания, родилась девочка.