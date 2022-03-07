Публичные мероприятия в Томской области отменены из-за COVID-19

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Публичные мероприятия в Томской области отменены из-за COVID-19
07 Мар 2022, 09:54

Проведение публичных мероприятий в Томской области приостановлено под предлогом угрозы распространения COVID-19. Это решение принял региональный штаб по борьбе с инфекцией.

Информация об отмене публичных мероприятий из-за коронавируса опубликована на сайте администрации Томской области. По словам губернатора Сергея Жвачкина, эпидемия еще не закончилась. 

«За последние несколько дней Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости коронавирусом, он у нас сейчас в два раза выше среднероссийского показателя, — говорит Жвачкин. — После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь. Чудес не бывает: пока не привьется большинство, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, ситуация останется сложной. А если она еще усложнится, мы будем вынуждены отыграть назад введенные послабления режима».

Он поручил контролировать соблюдение масочного режима в магазинах, транспорте и других местах массового скопления людей. 


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