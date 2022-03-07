Кержаки в Сибири уже уходят в историю

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Старообрядцы в Сибири — один из «маркеров» регионального пространства. Особую их группу составляли кержаки. Об их истории, традициях и быте Тайге. инфо рассказал главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский архив» Владислав Кокоулин.

Тайга.инфо: Слово это знакомо многим, но все-таки: кто такие кержаки и как они оказались в Сибири?



— Кержаки — это группа старообрядцев, которые жили в Нижегородской губернии в конце XVII — начале XVIII века. Их скиты были расположены на реке Керженец, собственно от названия реки их и стали именовать керженскими скитами. Это хорошо описано в романах Мельникова-Печёрского «В лесах» и «На горах». А если углубляться в историю, то возникновение керженских скитов относится ко временам осады Соловецкого монастыря при царе Алексее Михайловиче.

Однако в 1720-х годах керженские скиты в Нижегородской губернии были разгромлены, и их обитатели направились в Пермскую губернию, откуда уже расселились по всей Сибири — до Алтая и Дальнего Востока. В Новосибирской области кержаки основали такие села как Козловка, Макаровка, Бергуль, Морозовка и Платоновка.

В Юргинском районе Кемеровской области у деревни Макурино сохранилось старинное кладбище, которое заросло лесом, но местные жители до сих пор помнят, что на этом кладбище хоронили кержаков.

Уже в XIX веке кержаками стали называть всех старообрядцев в Сибири. Обычно выделяют четыре группы староверов Сибири — кержаки, каменщики («бухтарминцы»), «семейские» Забайкалья и «поляки» Алтая. Кроме того, старообрядцы делятся на поповцев и беспоповцев. У беспоповцев службу совершают грамотные общинники, а крещение и исповедь — обычные миряне. Кстати, среди кержаков Сибири встречались и те, и другие.

Тайга.инфо: Сколько кержаков проживает в Сибири?

— Их практически не осталось. Процессы коллективизации, индустриализации, потом урбанизации, глобализации и тому подобные привели к тому, что кержаки вошли в состав общерусского этноса, утратив свои традиции. По крайней мере, по переписи 2002 года всего 18 человек отнесли себя к кержакам.

Тайга.инфо: Что можно сказать об их традициях?

— Надо вспомнить, что вели они достаточно замкнутый образ жизни, поэтому традиции соблюдали достаточно строго. Например, в бане мылись только до 12 часов ночи и обязательно переворачивали тазы, чтобы в них не поселились «банные черти». Если стакан побывал в чужих руках, то его обязательно перекрещивали, чтобы изгнать из него тех же чертей или злых духов. Они не допускали, чтобы чужаки молились на их иконы. Если же во время еды в дом входил иноверец, то вся еда на столе считалась опоганенной.

Жили кержаки большими семьями по 18 — 20 человек. Семейные устои были очень строгими. Детям с раннего возраста прививали любовь к труду и уважение к старшим. Но на детей никогда не кричали.

Дома строили добротные. Избу и двор огораживали деревянным забором. В качестве калитки были две доски — одна снаружи забора, другая внутри. Поднявшись по первой доске, переступали через верхушку забора и спускались по другой доске. В доме обязательно был красный угол, в котором стояла божница с иконами, а также каменная печь с отверстиями для сушки варежек и других предметов одежды. Чистота в избе была обязательна, поскольку чистое считалось красивым. Рано утром избу тщательно мыли и чистили песком для запаха древесины.

Тайга.инфо: Их быт и традиции отличались от быта и традиций старожильческого населения Сибири?

— Они не пускали чужаков в дом, считая, что от этого может вымереть весь род. Они никогда не ели картофель, считая его «чёртовым яблоком». Из еды предпочитали кержацкие щи из ячменной крупы на квасе и шаньги из кислого теста, смазанного конопляным соком, варили кисели из смородины, малины или брусники по старинным рецептам. Из репы и круп варили каши.

Чай кержаки не пили, только кипяток. Пили ржаной квас, на нем же делали окрошку. Естественно, что они не курили табак. Пьянство также осуждалось, поскольку считалось, что хмель в организме сохраняется 30 лет, а если умереть «пьяным», то в хорошее место не попадёшь.

Во время поста кержаки делали рыбные пироги, причём рыбу не потрошили, а использовали целую, почистив и натерев солью. Сняв верхнюю крышку пирога, ели рыбу вилками, а затем тянули за голову и убирали её вместе с костями. После этого доедали нижнюю часть пирога. Но были и новшества. Так, на Алтае кержаки выращивали арбузы и разводили маралов.

С бытом кержаков сегодня можно познакомиться только в музеях. Например, в селе Поперечное в Кемеровской области действует школьный музей старообрядческой культуры. Там как раз и можно увидеть одежду и предметы быта кержаков.

Тайга.инфо: Можно ли назвать самых известных кержаков?

— Самыми известными кержаками оказались всем хорошо известные Лыковы. Их история идет от населенного пункта Лыково на реке Керженец. Но пришли в Сибирь они достаточно поздно. Уже при Советской власти ушли в Сибирь и спрятались в лесах Красноярского края на реке Абакан. Их обнаружили геологи только в 1990-е годы. Тогда их было 6 человек: отец семейства Карп Осипович, мать Акулина, сыновья Саввин и Дмитрий, дочери Наталья и Агафья. Они жили настолько изолированно, что не знали о том, что происходило в Советском Союзе. Например, о Великой Отечественной войне или о полете Гагарина в космос. В настоящее время осталась только Агафья Лыкова. Сегодня кержаки уже уходят в историю.

Подготовил Владимир Кузменкин