34-летний мужчина скончался от коронавируса в Новосибирске
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279 новосибирцев остаются в реанимациях с коронавирусом. За сутки скончались еще 15 пациентов.
По данным новосибирского оперативного штаба на 7 марта, в регионе за сутки лабораторно подтверждено 1976 новых случаев заражения COVID-19. всего с начала пандемии заболели 236396 новосибирцев.
Скончались еще пятнадцать пациентов: шесть мужчин возрастом от 34 до 84 лет и девять женщин в возрасте от 59 до 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 086 человек.
«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 2 697 пациентов, в том числе 86 детей, — рассказали чиновники. — В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 56 пациентов».
Всего в Новосибирской области сделано 4 017 213 тестов на коронавирус.
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