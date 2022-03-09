«Так началась история НТН»: как в Новосибирске появилось независимое телевидение

© предоставлено Борисом Комаровым

30 лет назад в Новосибирске появилось первое независимое телевидение — телеканал НТН. Стоявшие у его истоков люди рассказали Тайге.инфо об истории становления и признания телеканала, своей работе и отношениях в коллективе.





Александр Раппопорт, главный редактор

Я хорошо помню, как в эфире новосибирского телевидения появились передачи новой станции и порадовался, что вот можно смотреть нормальное телевидение. Это выглядело так, будто из Новосибирска прорубили окно в новый мир. На НТН было все не так по сравнению с привычными для советских людей телетрансляциями, хотя, как профессионал, я отмечал недочеты. И вдруг я увидел по бегущей строке, что студии требуются режиссеры и подумал: что я потеряю, если попробую обратиться?

Я закончил режиссерский факультет ВГИКа и в Новосибирске снимал документальные и научные фильмы, в основном на базе Западно-Сибирской студии кинохроники. К началу девяностых работы практически не стало. На НТН у меня обнаружились знакомые — оператор Рафаэль Хайретдинов, еще был Сергей Жуков. Я попросил ребят поговорить насчет меня с редакторами — Лондоном и Комаровым, что, мол есть такой человек.

Пришел в офис, который, собственно офисом можно было назвать с трудом — две комнаты в детском саду. Они там все сидели на рулонах линолеума — и начальники, и журналисты. Для переговоров вышли в какой-то «предбанник», где Комаров стал объяснять, какие задачи нужно решать. Говорил долго, и тогда я мало что понял.

Одна из первых программ, над которой мне пришлось работать, называлась «Сибирский Голливуд», понятно, что это была передача про кино. Ее ведущей была очень милая Елена Исюк, задник, помню, мы сделали из фотографий киногероев, что выглядело в те времена необычно.

Хорошо помню такую историю. Звонит мне из Москвы Володя Мукусев, один из ведущих программы «Взгляд» (мы были тогда уже знакомы, они приезжали в Новосибирск, интересовались, как у нас на НТН все устроено) и говорит: я тут вышел дома на балкон (он жил на Сивцевом Вражке), а по улице идут танки, я понятия не имею, что происходит, а по телевизору — сплошной балет.

Я сообщил о звонке Лондону, довольно быстро наладили поток новостей из Москвы в Новосибирск, а у меня еще и дочь работала в Москве, в агентстве информации. И по сути, получилось, что два-три дня, пока другие не опомнились, мы оставались единственной студией в стране, которая рассказывала о происходящем максимально честно.

Дмитрий Казаринов, исполнительный директор

У самых истоков я не стоял. Сначала, как и все новосибирцы, любил смотреть НТН, пока однажды в бегущей строке не увидел, что им требуется исполнительный директор. Можно сказать, что жена вытолкала сходить на собеседование.

Телекомпания базировалась в двух комнатах детского сада на МЖК, знаете, такие шкафчики для одежды со всякими зверушками. Когда меня приняли, я сам для себя нашел кресло — выбрал зубоврачебное из медкабинета. В нем и сидел довольно долго за одним столом с главным бухгалтером. Первоначально компанией управляли Борис и Яков. К моменту моего появления в штате уже было человек тридцать. Именно мне пришлось формально определять их должности и обязанности, назначать зарплату… Кстати, когда меня принимали, я даже не поинтересовался, какая будет зарплата. И большинство сотрудников были такими же.

Беседуя с потенциальными сотрудниками, Комаров частенько говорил: «Ты подумай, это же интересно, ты же снимать будешь по-новому, до тебя такого никто не делал». Они собрали команду, для которых творчество было главным. Тогда выработался такой подход, что НТН — это не работа, а образ жизни.

Через год после того, как я пришел, к концу 93-го, в штате уже было 200 человек, вещание велось на двух каналах — 4-м и 12-м, который был круглосуточным. По всем исследованиям и параметрам мы являлись крупнейшей частной телекомпанией в стране.



Борис Комаров, учредитель

Мы тогда развивали кабельное телевидение на МЖК-1 и снимали учебные фильмы, а фирма Якова обслуживала видеомагнитофоны на государственных телецентрах. Подружились и захотели работать вместе. Сначала выпускали программу Владимира Мукусева «Взгляд из подполья», собирали организацию с громким названием «Астекс» — «Ассоциация телекомпаний Сибири», а потом договорились о создании НТН. Название придумали вместе и сразу, минут за пять. Не то новое, не то — независимое телевидение Новосибирска. Умерла первая коммерческая телекомпания города — «Канал Сибирь», и на ее место, при протекции главного инженера государственного радиотелепередающего центра Олега Иванова мы и заступили, думаю, это было 27 марта.

Выходили после программы гостелевидения, сначала заставка, необычайно продвинутая на тот момент, — буквы НТН вращались силами академгородковского тренажера посадки «Шатла-Бурана». Потом шли обязательные для того времени клипы MTV, за ними мой друг юности Дима Радкевич практически в декадентской манере рассказывал про очередной американский блокбастер, ну и потом выходило что-то типа «Терминатора» или «Молчания ягнят». «Показывают видики, зато как показывают», — говорил в нашу защиту тот же Олег Иванов.

Программа ГТРК прекращала вещание в разное время, и буквы НТН начинали вращаться то в полдесятого, а то и много позже. Всем, в том числе и зрителю, было неудобно. Я еще недавно работал на гостелевидении и попытался договориться с бывшими коллегами о временном регламенте, чтобы они всегда заканчивали, а мы начинали в одно и то же время. Предложение принято не было и спустя некоторое время мы получили первую лицензию почти на круглосуточное вещание, оставив старшим товарищам время с 18 до 21.

Дальше — большое количество программ, первый в городе ТВ-гид, 200 человек коллектива, 4 и 12 канал, спутниковый проект «Орбита-Сибирь», история с радио, рекламный союз с ОРТ, драмы и трагедии. Давно это было.

Евгений Кузьменко, учредитель

Интересный факт: почти все люди, принявшие участие в создании НТН, учились в одном вузе — НЭТИ.

Меня идея создания телевидения захватила в начале перестройки, когда Горбачев озвучивал идеи гласности. Я это воспринял буквально — ушел с завода, где работал инженером, и занялся созданием в НЭТИ информационного, интерактивного, учебного телевидения.

Желание развиваться в этом направлении привело меня к Борису Комарову, который в то время на МЖК создавал первое в Сибири кабельное телевидение. Попробовав свои силы на локальном проекте, мы решили взяться за создание коммерческого эфирного телевидения. Пригласили в команду еще несколько человек, в 92-м году выставили свою заявку в Москве и выиграли, обойдя в конкурсе такого монстра, как новосибирскую ГТРК.

Так началась история НТН. Практически все приходилось делать с нуля, потому что тема коммерческого телевидения в нашей стране была абсолютно новой, неизведанной. Через короткий промежуток времени это была уже корпорация со штатом в триста человек, вещавшая на нескольких тв- и радиочастотах, выпускавшая несколько газет.

Безусловно, работать было очень интересно, в коллективе работали энергичные, молодые, талантливые люди. Мы однажды посчитали, что на протяжении довольно большого времени средний возраст коллектива составлял двадцать пять лет. Это была безумная энергия, эксперименты и, конечно, любовь! Потому что свадьбы на НТН проходили как обязательное ежеквартально мероприятие.

Мария Лондон, ведущая «Новостей»

Что такое НТН? Замечательное время свободы слова, надежд, перспектив. Мы учились профессии и ничего не боялись. Я с удовольствие вспоминаю о том времени, может быть, потому, что мы были молоды или потому, что ситуация в стране была такой. Поэтому в нынешней ситуации говорить о прошлом особенно тяжело.

Я благодарна телеканалу, людям, которые его создавали. Они не боялись брать на работу непрофессионалов без журналистского образования. Среди нас практически не было профессиональных журналистов, не было какого-то супероборудования, писали, можно сказать, на коленке. Помнится была одна печатная машинка.

Безусловно, я глубоко благодарна Якову Рувимовичу Лондону, моему руководителю и супругу, уже почившему, за то, что он давал нам возможность самореализации, за то, что мы никогда не боялись говорить правду и знали, что у нас за спиной есть руководители, которые в любой ситуации нас поддержат.

Боле того, через много-много лет, когда мои коллеги стали выходить на пенсию, они были признательны Лондону за то, что зарплату нам платили «в белую», и теперь люди имеют возможность получать достойную пенсию. Это тоже сегодня очень важно.

Очень надеюсь, что когда-нибудь в этой стране еще появится возможность создавать такие же независимые телекомпании, какой была НТН.

Нам хотелось поговорить еще с несколькими людьми, стоявшими у истоков телекомпании —главным инженером Областного радиотелепередающего центра Олегом Ивановым, учредителями Николаем Земляновым и Антатолием Зильбертом. Кто-то отказался от интервью, сославшись на нездоровье, кто-то обещал поучаствовать, но передумал и перестал выходить на связь.

Тайга.инфо

