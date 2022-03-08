Солдаты и омоновцы из Тувы погибли в Украине

Глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о гибели двоих жителей региона «в спецоперации» в Украине. Ранее жертвами стали сотрудники ОМОНа.

«В спецоперации на Украине погибли еще два наших земляка», написал Ховалыг на своей странице во «ВКонтакте». Возраст жертв не уточняется, но указано, что они были «солдатами».

Ранее Ховалыг сообщил о гибели бойцов оперативного взвода ОМОН управления Росгвардии по Туве.