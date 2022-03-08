Восьмилетней девочке с прогрессирующим сколиозом из Новосибирска нужны дорогие операции

© Анастасия Харина. Соня Кузнецова

У восьмилетней Сони Кузнецовой из Новосибирска — сколиоз четвертой степени и металлоконструкция в позвоночнике. С двух лет девочка перенесла семь коррекций, и до окончания курса осталось четыре, пока не завершился рост. Операции для ребенка стоят более 500 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Дочка родилась раньше срока, слабенькой, плохо набирала вес, отставала в физическом развитии. А когда ей было полгода, мы заметили, что грудная клетка у нее странно выпирает. Мы обратились к ортопеду, который выявил сколиоз, назначил массаж, лечебную гимнастику и плавание. Но все это не помогало, искривление позвоночника усиливалось и быстро достигло самой тяжелой степени, — рассказывает мама Сони Кузнецовой Альбина. — У Сони одно плечо стало ниже другого, она ходила с трудом, теряла равновесие и часто падала».

В два с половиной года девочку прооперировали — установили на позвоночник специальную металлоконструкцию, которую нужно раздвигать по мере роста ребенка. Благодаря коррекциям Соня начала нормально расти и развиваться, у нее выпрямилась спина, исчез перекос плеч, выровнялась походка.

«У Сони врожденная патология формирования костных структур. С двух лет было начато многоэтапное оперативное лечение злокачественно прогрессирующей деформации позвоночника с использованием „растущей“ металлоконструкции. В настоящий момент Соня уже перенесла семь этапных коррекций, впереди до завершения курса лечения осталось четыре. В результате удастся избежать осложнений и значительно улучшить качество жизни ребенка», — объясняет травматолог-ортопед НИИТО им. Цивьяна Василий Суздалов.

Соня общительная, любознательная и жизнерадостная, несмотря на проблемы со здоровьем, учится в первом классе гимназии, любит читать книги, сочинять истории, танцевать, отмечает мама девочка Альбина.

Четыре операции для Сони Кузнецовой стоят более 555,1 тыс. рублей, из которых собрано 1,9 тыс. рублей, не хватает еще 553,1 тыс. рублей.



Все способы перевода указаны на сайте Русфонда.