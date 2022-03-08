Уголовное дело завели на хирургов из Новосибирска за подделку документов

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Уголовное дело завели на хирургов из Новосибирска за подделку документов
08 Мар 2022, 07:20

Следственный комитет возбудил дело против трех новосибирских хирургов. Врачей обвинили в подделке документов и краже около 850 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили против трех хирургов из Новосибирска. Их обвинили по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщили в управлении СК по региону.

По версии следствия, в 2020 году, заведующий хирургическим отделением и два хирурга больницы, чтобы «улучшить» выполнение плана по приему и лечению пациентов, внесли в официальные документы ложные данные о том, что в стационаре учреждения лечатся 28 пациентов. Врачи направили эту информацию в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона.

«В результате указанных преступных действий фигуранты по делу совершили хищение денежных средств в размере около 850 тыс. рублей, принадлежащих медицинскому учреждению», — уточнили в ведомстве.

Врачи признали вину. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.


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