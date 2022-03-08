Иностранные спортсмены покидают красноярские клубы

© vk.com/bc_enisey
Иностранные спортсмены покидают красноярские клубы
08 Мар 2022, 08:28

В Красноярске клубы лишились иностранных спортсменов. Так, баскетбольный клуб «Енисей» покинули сразу четыре легионера.

Иностранные спортсмены уходят из красноярских клубов. Баскетбольный клуб «Енисей» покинули сразу четыре легионера: Даррал Уиллис, Бринтон Лемар, Район Браун, а также Джули Ванлу из женского состава клуба. Об этом «Енисей» сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Кроме того, потери есть в хоккейной и волейбольной командах Красноярска — ХК «Енисей» покинул Адам Гильям, а из волейбольного клуба ушел Ян Ерещенко.

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