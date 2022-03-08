Новосибирский наукоград Кольцово остался без электричества

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Новосибирский наукоград Кольцово остался без электричества
08 Мар 2022, 09:07

В новосибирском наукограде Кольцово из-за аварии отключили электричество в 35 домах. Работы планируют завершить вечером 8 марта.

В наукограде Кольцово на два дня отключили электричество, сообщает НГС со ссылкой на читателя. Электричество отключили 6 марта, а вечером 7 марта установили дополнительный генератор.

«В прошлом году до лета было где-то примерно 130 часов отключений за год. Это были регулярные отключения. Летом ударила молния и выжгло одну подстанцию, трансформатор, мы на втором сидели. Сейчас сгорел и он. Сейчас сидим на генераторной установке», — рассказал собеседник издания.

В МЧС информация поступило 7 марта в 21:40.Под отключение попали 35 частных жилых домов.

«На месте работают аварийно-восстановительные бригады МУЭП „Промтехэнерго“ совместно с представителями отдела ЖКХ Администрации рабочего поселка Кольцово. В 23:30 потребители запитаны от дизель-генератора», — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Восстановить электроснабжение планируют 8 марта в 17:30.

МУЭП «Промтехэнерго» учреждено мэрией Кольцово. Предприятие возглавляет Андрей Попельницкий.


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