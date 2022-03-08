Землетрясение произошло в Туве

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В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5. Жертв и разрушений нет.

Подземный толчок магнитудой 4,5 произошел в Республике Тыва, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 8 марта.

«8 марта в 08:48 по местному времени (04:48 мск) на территории Монгун-Тайгинского района Республики Тыва в 22 км северо-восточнее села Мугур-Аксы было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,5», — уточнили в МЧС.

В районе землетрясения ощущались колебания земли, жертв и разрушений нет, добавили в управлении.