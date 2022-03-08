Более 2,1 тыс. новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

© zdrav.nso.ru

В Новосибирской области более 2,1 тыс. человек заразились ковидом за сутки. Скончались еще 13 пациентов.

«Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте: 60, 69, 71, 83 года и женщины в возрасте 61, 64, 66, 67, 70, 75, 81, 82, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5099 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 8 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 270 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 48 пациентов.

Подтверждено 2147 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 238453, выписаны более 175,1 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находится 2699 пациентов, в том числе 91 ребенок.

